اختتام اختبارات الدارسين برواق منطقة الأقصر الأزهرية

اختتم رواق القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية مساء اليوم، اختبارات الدارسين والدارسات بجميع المستويات التي يدرسونها داخل رواق منطقة الأقصر الأزهرية.وأشار فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إلى أن رواق القرآن الكريم يهدف إلى نشر حفظ القرآن الكريم بين الفئات المختلفة، وضبط التلاوة، ومساعدة الدارسين فى تعلم النطق الصحيح لآيات القرآن الكريم، وتعليم التجويد وأحكام التلاوة، من خلال تقسيم الرواق إلى مستويات بحسب الحفظ، مما يتيح لكل شخص اختيار المستوى الذى يناسبه.وتفقد رئيس المنطقة الاختبارات التتابعية لأروقة القرآن الكريم بمعهد بنين الأقصر، ومكتبة الأزهر الشريف بالقرنة.وأضاف أن الدراسين تم تقسيمهم إلى لجان على يومين لأداء الاختبارات بمقراتهم، منوهًا عن قدوم وفد من علماء الجامع الأزهر برئاسة الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر؛ فضلًا عن عدد آخر من موجهي القرآن الكريم بإدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة من المشهود لهم بالكفاءة والالتزام والحيادية والدقة، وللاطمئنان على حُسن سير الاختبارات بهدف تحقيق النتائج المرجوة التي يسعى الأزهر لتحقيقها.من جانبه، أوضح عبدالعاطي أبو دوح مدير الرواق الأزهري بالأقصر إلى أن الاختبارات تمت وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث بدأت اللجنة بقياس حرارة الدارسين، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للحفاظ عليهم جميعًا.ورافق فضيلته جمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة والشيخ سيد أحمد عبدالعاطى شيخ معهد الأقصر.