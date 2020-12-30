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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:59 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الجولة التي أجرتها اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مستشفى عزبة البرج المركزى للوقوف على انتظام سير العمل بها وكذا متابعة آليات التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد.

واستهلت المحافظ تلك الزيارة بتفقد المخزن الرئيسى والصيدلية للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية المدرجة ببروتوكولات علاج كورونا وتوافر رصيد استراتيجي يغطى احتياجات الفترة المقبلة وتواجد الأطقم الطبية والصيادلة ومدى الالتزام بالنوبتجيات، كما استمعت إلى شرح مفصل من مدير المستشفى عن آلية العمل مع المترددين على المستشفى وحالات الاشتباه والمصابين والقوة الاستيعابية بالمستشفى لعزل تلك الحالات بغرف العزل والعناية المتوسطة، واطمأنت أيضًا على توافر أسطوانات الأكسجين وسلامة شبكة الغازات.

وقد قامت الدكتورة منال عوض بالمرور على وحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثى الولادة، كما وجهت تعليمات مشددة إلى مدير المستشفى، بالارتقاء بمستوى النظافة العامة والالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى، وكذا عمل بيان شامل باحتياجات المستشفى من صيادلة ومخاطبة مديرية الصحة بذلك لسد العجز.

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