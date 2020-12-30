رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف وتطبيق الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:39 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاربعاء، بجولة تفقدية بكفر الزيات وبسيون، لمتابعة مشروعات الرصف الجارية، بدأت الجولة بتفقد مشروعات الرصف بمدينة بسيون والقرى التابعة لها، حيث تابع المحافظ أعمال تسوية طريق مصرف نشرت بطول ٣ كليومتر تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت، وسيتم الانتهاء من الطريق خلال ٢١ يوما. وكذلك طرق مدخل عزبة سعداوي وعزبة النقراشي.

وفي إطار اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية واستخدام أحدث الطرق في الزراعة تفقد المحافظ مشروع الصوب الزراعية بقرية مشال، موجهًا رئيس المدينة بتقديم كافة سبل الدعم لأصحاب تلك الصوب.

وفي مدينة كفر الزيات، تفقد المحافظ طريق ديما-إبيار والمدرج بالخطة الاستثمارية بطول ٣ كيلو متر، وطريق ديما-أدشاي والمدرج بخطة مديرية الطرق بطول ٣ كيلومتر، ووجه المحافظ بتكثيف العمل بهذه الطرق والانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد.

كما تابع المحافظ انتظام الحركة داخل نفق الدلجمون في كلا الاتجاهين موجهابسرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال المتبقية.

وخلال الجولة تابع المحافظ قيام قسم الإشغالات بمركزي بسيون وكفر الزيات برفع كافة الإشغالات المتعدية على جانبي الشوارع والطرق والتي تسبب إعاقة الحركة المرورية، وكذلك قيام إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للسير عكس الطريق والغير متبعين للقواعد والإجراءات الاحترازية.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة الغربية تقوم برصف ٢٤ شارع وطريق في مركز ومدينة كفرالزيات (٥ شوارع في الخطة الإضافية - ١٧ شارع في الخطة الاستثمارية وشارعين ضمن خطة رد الشيء لأصله( وأيضًا رصف 28 شارع وطريق في مركز ومدينة بسيون ( ٣ شوارع في الخطة الإضافية - ١٢ شارع في الخطة الاستثمارية و13 شارع) ضمن خطة رد الشيء لأصله.

رافق المحافظ خلال جولته منى صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون ومحمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مفاجأة جديدة فى مذبحة شبرا الخيمة بالقليوبية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

image description

توافد أعضاء هيئة التدريس على كلية طب دمياط

image description

قائد القوات متعددة الجنسيات الأسبق يشارك في ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

لقاءات أدبية وورش فنية لذوى القدرات بثقافة المنيا

«إيقاع الحدث في العدودة المصرية».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصور الثقافة تستعد لإطلاق مبادرة «صنايعية مصر» في الإسماعيلية

برامج تدريبية لموظفي قصور الثقافة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية