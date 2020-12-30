محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف وتطبيق الإجراءات الاحترازية

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاربعاء، بجولة تفقدية بكفر الزيات وبسيون، لمتابعة مشروعات الرصف الجارية، بدأت الجولة بتفقد مشروعات الرصف بمدينة بسيون والقرى التابعة لها، حيث تابع المحافظ أعمال تسوية طريق مصرف نشرت بطول ٣ كليومتر تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت، وسيتم الانتهاء من الطريق خلال ٢١ يوما. وكذلك طرق مدخل عزبة سعداوي وعزبة النقراشي.وفي إطار اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية واستخدام أحدث الطرق في الزراعة تفقد المحافظ مشروع الصوب الزراعية بقرية مشال، موجهًا رئيس المدينة بتقديم كافة سبل الدعم لأصحاب تلك الصوب.وفي مدينة كفر الزيات، تفقد المحافظ طريق ديما-إبيار والمدرج بالخطة الاستثمارية بطول ٣ كيلو متر، وطريق ديما-أدشاي والمدرج بخطة مديرية الطرق بطول ٣ كيلومتر، ووجه المحافظ بتكثيف العمل بهذه الطرق والانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد.كما تابع المحافظ انتظام الحركة داخل نفق الدلجمون في كلا الاتجاهين موجهابسرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال المتبقية.وخلال الجولة تابع المحافظ قيام قسم الإشغالات بمركزي بسيون وكفر الزيات برفع كافة الإشغالات المتعدية على جانبي الشوارع والطرق والتي تسبب إعاقة الحركة المرورية، وكذلك قيام إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للسير عكس الطريق والغير متبعين للقواعد والإجراءات الاحترازية.ومن الجدير بالذكر أن محافظة الغربية تقوم برصف ٢٤ شارع وطريق في مركز ومدينة كفرالزيات (٥ شوارع في الخطة الإضافية - ١٧ شارع في الخطة الاستثمارية وشارعين ضمن خطة رد الشيء لأصله( وأيضًا رصف 28 شارع وطريق في مركز ومدينة بسيون ( ٣ شوارع في الخطة الإضافية - ١٢ شارع في الخطة الاستثمارية و13 شارع) ضمن خطة رد الشيء لأصله.رافق المحافظ خلال جولته منى صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون ومحمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.