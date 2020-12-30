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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الطيران يوجه بتكثف التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا في المطارات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:34 م
وزير الطيران
وزير الطيران
محمود السعدى
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تدقق وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة في تطبيق أفضل الممارسات الاحتياطية والتدابير الوقائية بمواقع العمل المختلفة بالمطارات المصرية، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكلف الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برفع سقف التدابير الاحترازية وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات السفر والوصول والمرافق العامة بالمطارات المصرية، بالإضافة إلى توفير جميع المعدات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة داخل كافة المطارات بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي المطارات المصرية، مع توفير فرق ميدانية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم على مدار24 ساعة بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان، باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية، وتشمل عمليات التعقيم جميع البوابات والحواجز والحوائط وكاونترات إنهاء إجراءات السفر وكبارى التحميل وكراسى الانتظار اضافة إلى كاونترات الجوازات وأجهزة التفتيش الأمني وسيور الحقائب وعربات نقل الامتعة ودورات المياه.

وشدد وزير الطيران على الحفاظ على التباعد الاجتماعى وتوفير مطهرات الأيدي والسوائل المعقمة في نقاط ثابته مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات داخل الصالات، مؤكدا أن جميع المطارات المصرية تلتزم بتطبيق كافة المعايير العالمية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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