تسيير 100 رحلة بالون طائر بمطار الأقصر

قال مصدر مسئول بمطار الأقصر الدولي، إن مهبط مطار الأقصر الخاص برحلات البالون الطائر شهد خلال 3 أيام فقط تسيير 100 رحلة بالون نقلت عبر أكثر من 1250 راكبًا بمختلف الجنسيات، مشددًا على تطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وتواصل عمليات التعقيم والتطهير للعاملين والركاب السائحين.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سياحة البالون الطائر تشهد إقبالًا خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع قرب الاحتفالات بأعياد الكريسماس، حيث تشهد تلك المناسبات زيادة كبيرة في الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة رغم الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا.وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع زيادة الأفواج السياحية القادمة من القاهرة، للاستمتاع بسياحة البالون الطائر تزامنًا مع حلول العام الميلادي الجديد، ومشاهدة المناطر الطبيعية الخلابة وزيارة المناطق الأثرية التي تتمتع بها محافظة الأقصر.