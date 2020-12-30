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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» تشكر «بنك مصر» على توفير وجبات لـ300 مصري عالق في الإمارات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:32 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن شكرها العميق إلى محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة "بنك مصر"، لسرعة استجابته وتكليفه فرع البنك في الإمارات وبدعم من رجال الأعمال لتحمل إقامة وتوفير وجبات يومية لنحو 300 مصري من العالقين هناك في طريقهم للكويت، مؤكدة أن المصريين سند لبعض في أي أزمة، وهذا طابع أصيل لنا، سواء في الداخل أو الخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة على دور منظومة غرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين، والتي تم تفعيلها فور إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت إغلاق حدودها ونجحت في التواصل مع شكاوى المواطنين بالخارج، مؤكدة استمرار الوزارة في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكافة أبناء مصر العالقين، مطالبة المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع والتعاون في عبور هذه الأزمة الطارئة، مؤكدة على أهمية احترام القوانين والنظم والقواعد المطبقة في الدول المضيفة.

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