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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بتزوير كارنيه وزارة الداخلية لسرقة المواطنين

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:31 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطل 15 يوما، على ذمة التحقيقات لاتهامة بتزوير كارنيه منسوب لوزارة الداخلية وسرقة المواطنين بالإكراه.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يُفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس بشارع محمود حسن، ضبطت «س. ع»، 48 سنة، عاطل.

وبتفتيشه المتهم عثر بحوزته على سلاح ناري طبنجة صوت معدلة عيار 9مم، بدون طلقات، وكارنيه منسوب صدوره لوزارة الداخلية، موظف مدني مزور.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في وقائع السرقة، حيث أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين عقب استيقافهم وتفتيشهم منتحلًا صفة رجل شرطة.

وأضاف، أنه ارتكب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه.

كما تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله «ر.ه»، 28 سنة، صاحب محل موبايلات.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخا الإجراءات القانونية حيال المتهم، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابقالسابق.

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