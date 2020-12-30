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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فلسطين تسجل 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:42 م
مي الكيلة
مي الكيلة
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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2315 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 113 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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