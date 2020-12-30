فلسطين تسجل 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2315 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأضافت الوزيرة الكيلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.ولفتت إلى وجود 113 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.