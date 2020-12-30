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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:46 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الخميس نهارًا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتابع الخبراء أنه يتوقع وجود شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
الإسكندرية 20 13
وادى النطرون 21 12
طنطا 21 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 21 12
بلطيم 21 13
مطروح 19 10
السلوم 19 09
سيوة 19 06
بورسعيد 21 14
دمياط 21 13
الزقازيق 21 11
المنصورة 21 11
الإسماعيلية 23 12
السويس 22 12
العريش 20 11
رفح 20 11
رأس سدر 22 11
نخل 20 02
نويبع 24 17
طابا 22 14
كاترين 17 03
الطور 23 12
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 26 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 21 08
بنى سويف 21 08
المنيا 22 08
أسيوط 22 08
سوهاج 23 09
قنا 24 10
الأقصر 24 10
أسوان 25 11
إدفو 25 11
أبوسمبل 26 12
الوادى الجديد 25 07
شلاتين 26 16
أبو رماد 25 17
حلايب 24 18
رأس حدربة 24 18

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