«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الخميس نهارًا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وتابع الخبراء أنه يتوقع وجود شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 11الإسكندرية 20 13وادى النطرون 21 12طنطا 21 11شبين الكوم 21 11دمنهور 21 12بلطيم 21 13مطروح 19 10السلوم 19 09سيوة 19 06بورسعيد 21 14دمياط 21 13الزقازيق 21 11المنصورة 21 11الإسماعيلية 23 12السويس 22 12العريش 20 11رفح 20 11رأس سدر 22 11نخل 20 02نويبع 24 17طابا 22 14كاترين 17 03الطور 23 12شرم الشيخ 25 16الغردقة 26 15مرسى علم 25 15الفيوم 21 08بنى سويف 21 08المنيا 22 08أسيوط 22 08سوهاج 23 09قنا 24 10الأقصر 24 10أسوان 25 11إدفو 25 11أبوسمبل 26 12الوادى الجديد 25 07شلاتين 26 16أبو رماد 25 17حلايب 24 18رأس حدربة 24 18