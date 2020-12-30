اليوم.. الكنيسة تُحيى التذكار الشهرى للسيدة العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى التذكار الشهرى للقديسة مريم العذراء.وقال كتاب التاريخ الكنسية، المعروف بـ«السنكسار»، إن: «فى مثل هذا اليوم تُعيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مريم أم الرحمة، الحنونة».وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضى، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوى، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالى له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.