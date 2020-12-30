أوكا ومي كساب ضيفا «صبايا الخير» اليوم

يحل، اليوم الأربعاء، مطرب المهرجانات أوكا وزوجته الفنانة مي كساب ضيفين على برنامج "صبايا الخير"، التى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار في التاسعة والنصف مساء.الحلقه تحمل العديد من المفاجآت، حيث ستكشف مي وأوكا أسرارًا تذاع لأول مرة، كما سيتم عرض أغنية مهرجانات جديدة من غناء ريهام سعيد وأوكا ومي كساب.وكانت ريهام قد نشرت صورة تجمعها مع الفنانة مي كساب وزوجها مطرب المهرجانات أوكا، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، معلقة: "الجنرال حقق لي حلمي، وأخيرًا مهرجان يجمعني بحبيبتي الجدعة مي كساب، انتظرونا الليلة على النهار ٩:٣٠ في برنامج صبايا الخير".ويذاع البرنامج الإثنين والثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً على شاشة "النهار".