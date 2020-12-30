نصائح لتقوية مناعة كبار السن ضد فيروس كورونا

يحتاج كل منا لتقوية مناعته ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، خاصة كبار السن، لذا يرصد موقع health الطبي بعض النصائح التى من شأنها تقوية المناعة لديهم، بالتزامن مع الشتاء.أوضحت دراسات أن كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، يصابون بضعف فى الجهاز المناعي وعليهم أتباع الآتي:- من الأفضل الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمي للحماية من الفيروسات خاصة خلال فصل الشتاء.- الحفاظ على عدم للتوتر أو الخوف لمنع إفراز هرمونات تعمل بدورها على ضعف جهاز المناعة.- اتباع الغذاء الصحي، خاصة الملىء بالخضروات والفواكة الصحية.- الإقلاع عن التدخين، لأنه يضعف من عمل الجهاز المناعي ويزيد من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.- اضطرابات النوم تساعد على ضعف المناعة، لذا لابد من النوم الجيد الذى يحسن وظائف الذاكرة.- تجنب المشروبات التى تحتوي على كافيين لأنها تعوق النوم بشكل جيد.- البطاطا والسبانخ والبيض والأرز البني، تناول البروتينات الخالية من الدهون.- تناول كمية كبيرة من المياه، تساعد على توفير رطوبة للأغشية المخاطية، مما يعزز المناعة.