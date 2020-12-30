رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نصائح لتقوية مناعة كبار السن ضد فيروس كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:48 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
طباعة
يحتاج كل منا لتقوية مناعته ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، خاصة كبار السن، لذا يرصد موقع health الطبي بعض النصائح التى من شأنها تقوية المناعة لديهم، بالتزامن مع الشتاء.

أوضحت دراسات أن كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، يصابون بضعف فى الجهاز المناعي وعليهم أتباع الآتي:

- من الأفضل الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمي للحماية من الفيروسات خاصة خلال فصل الشتاء.
- الحفاظ على عدم للتوتر أو الخوف لمنع إفراز هرمونات تعمل بدورها على ضعف جهاز المناعة.
- اتباع الغذاء الصحي، خاصة الملىء بالخضروات والفواكة الصحية.
- الإقلاع عن التدخين، لأنه يضعف من عمل الجهاز المناعي ويزيد من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
- اضطرابات النوم تساعد على ضعف المناعة، لذا لابد من النوم الجيد الذى يحسن وظائف الذاكرة.
- تجنب المشروبات التى تحتوي على كافيين لأنها تعوق النوم بشكل جيد.
- البطاطا والسبانخ والبيض والأرز البني، تناول البروتينات الخالية من الدهون.
- تناول كمية كبيرة من المياه، تساعد على توفير رطوبة للأغشية المخاطية، مما يعزز المناعة.

موضوعات متعلقة

البورصة تواصل الصعود لليوم الثالث.. والسوقى يربح 8.3 مليار جنيه

مفاجأة جديدة فى مذبحة شبرا الخيمة بالقليوبية

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

image description

توافد أعضاء هيئة التدريس على كلية طب دمياط

image description

قائد القوات متعددة الجنسيات الأسبق يشارك في ندوة بجامعة أسيوط

image description

محافظ دمياط تتفقد المخزون الاستراتيجي لبروتوكول علاج كورونا

image description

حتى إشعار أخر.. جامعة أسيوط تجمد فاعلياتها لمواجهة كورونا

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

«Malvern college Egypt» تحتفل بالعام الميلادى الجديد بأضواء مبهرة وتصدر البهجة للمصريين (صور)

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

«أم كلثوم حدائق مجهولة».. ندوة افتراضية بالمكتب الثقافي بالكويت

17 إصدارا للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم فى 2020

بدء اختبارات الدفعة الثانية لصنايعية مصر

كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين.. جديد «القومي للترجمة»