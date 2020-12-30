الأب بولس ساتي: اجتماع المعادي كان لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن الجمعية العمومية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، اجتمعت في المعادي.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاجتماع كان لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للجانب الكاثوليكي.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، وتستعد حاليًا للاحتفال برأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستان القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بالعيد في السابع من يناير المقبل.