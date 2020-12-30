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مصر

«قوى عاملة المنوفية» تتابع إجراءات مواجهة كورونا بالمصانع والشركات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:19 م
قوى عاملة المنوفية
قوى عاملة المنوفية
دعاء جابر
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قامت مديرية القوى العاملة بالمنوفية بتنظيم حملة مكثفة على مصانع وشركات المنطقة الحرة بشبين الكوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكذلك متابعة أحوال العمال بهذه المنشآت.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة للمتابعة المستمرة للمنشآت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد العمالة بما يتناسب مع تلك الإجراءات والضوابط.

وشملت الحملة كل من المبنى الإداري لهيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة، وشركة نيدل كرافت لتصدير الملابس الجاهزة، وشركة الصعيدي للادخنة، وشركة النخلة للادخنة.

وأوضح علي حامد الزقم وكيل المديرية أهمية متابعة الإجراءات الاحترازية لحماية العمال بهذه المنشآت من حيث التعقيم المستمر وتوفير الكمامات والقفازات للعمال بشكل منتظم عند دخول أماكن العمل والخروج منه، وكذلك أعمال تطهير وسائل المواصلات، والتوعية والتثقيف للتعامل مع هذا الفيروس.

كما شهد وكيل المديرية تسليم عقود عمل للشباب وراغبي العمل بهذه المنشآت، حيث تم تعيين 45 من خريجات مراكز التدريب التابعة للمديرية و60 من راغبي العمل المتقدمين للمديرية منهم 7 من ذوي القدرات الخاصة بشركة نيدل كرافت لتصدير الملابس الجاهزة، و35 عقد عمل للشباب من راغبي العمل المسجلين بالمديرية بشركة الصعيدي للأدخنة منهم 5 من ذوي القدرات الخاصة.

شارك في الحملة علا الباز، مدير مكتب التشغيل بشبين الكوم، والكيميائي محمد عبد الله كامل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

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