كندا: إصابات كورونا تصل إلى 568 ألفا و807 حالات والوفيات 15387

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 568 ألفا و807 حالات، اليوم الأربعاء، بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وارتفع عدد الوفيات في كندا إلى 15387 حالة وفاة، بينما تعافى 482 ألفا و944 شخصا من المصابين بمرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا.وقد مر نحو 48 أسبوعا منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا في كندا.