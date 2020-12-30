محافظ دمياط تتفقد المخزون الاستراتيجي لبروتوكول علاج كورونا

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مقر المخزن الرئيسي للأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة، للاطمئنان على الرصيد والمخزون الاستراتيجى لأدوية بروتوكول علاج كورونا.تفقدت المحافظ أقسام المخزن وغرفة التبريد، واطمئنت على الالتزام بالاشتراطات الخاصة بتخزين الأدوية قبل توزيعها على المستشفيات، وكذا آلية العمل بالمخزن الذى يتم توريد احتياجاته من إدارة التموين الطبي بوزارة الصحة والسكان، كما قام فريق إدارة المتابعة والتفتيش المالى والإداري بعمل حصر شامل لكافة الأدوية والمستلزمات بالمخزن للتأكد من تغطية احتياجات الفترة المقبلة.وفى سياق متصل، وجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها إلى المدير المسئول عن المخزن بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة لتقديم بيان يومي بالرصيد المتاح من أدوية علاج كورونا.