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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«القصبي»: ندعو الله أن يكون 2021 عام خير وبركة علينا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:49 م
عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولجموع الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته؛ بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد، داعيًا المولى عز وجل للرئيس بموفور الصحة والعافية فى ظل حجم الإنجازات التي شهدتها مصر الأعوام الماضية، وعودتها إلى الساحة العالمية بقوة.

وأعرب «القصبي»، في بيان اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يكون عام 2021 عام خير وبركة على مصر والمصريين، موجهًا التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإلى جميع الأخوة الأقباط والمصريين كافة، بالعام الميلادي الجديد.


ودعا المصريون إلى «التكاتف والوحدة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوصول بمصرنا إلى بر السلامة، ومن أجل إعلاء مصلحة مصر العليا»، مؤكدًا أن الترابط والسمو بالأخلاق من أهم مقومات الدولة القوية، لذلك يجب على الجميع إعلاء تلك القيم الروحية.

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