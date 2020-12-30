ضبط مقاول هارب من غرامات تزيد عن 65 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، والمحكوم عليه في 65 حكم حبس «جزئي، مستأنف وغرامات» في قضايا «مباني وتبديد».وتبين أن إجمالى عقوبات الحبس التي عليه تصل لـ 21 سنة و6 أشهر، وغرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من 65 مليون جنيه.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.