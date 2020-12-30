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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحث يمني: تفجير مطار عدن عمل إرهابي جبان

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:04 م
تفجير مطار عدن
تفجير مطار عدن
سميرة إبراهيم
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قال الباحث اليمني، وضاح عبدالقادر، إن التفجير الذي وقع في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة؛ عمل إرهابي جبان يستهدف العملية السياسية والتوافق، وهو استهداف للوطن بأكمله وليس استهداف لجماعة سياسية معينة.

وأضاف «عبدالقادر»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «وبالنظر إلى مسرح العمليات نجد أن استهداف الحكومة كان واضحًا، ولكن فقط هناك خطأ بسيط في التوقيت أدى إلى خطأ الاستهداف، ومع ذلك سقط أيضا ضحايا مدنيين، وهو ما يعتبر جريمة حرب، وكل المؤشرات تؤكد تورط جماعة الحوثي بطائرة مسيرة».

وتابع «هذه الحادثة رسالة قوية تخلق التفاف داخلي حول الحكومة الجديدة، والعمل على إنجاح اتفاق الرياض، والبدء بالإعداد للمعركة الكبيرة مع جماعة الحوثي، وهى معركة الحسم العسكري التي لا خيار بديل عنها، بعيدًا عن السلام الوهمي والمزعوم الذي يقوده مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، والذي عمل كثيرًا على خدمة المليشيا واستمراريتها وتأخير معركة الحسم التي كان من المفترض أن تكون قبل عامين من الآن، ومن اتفاق استكهولم الذي كان مؤامرة كبرى لخدمة مليشيا الحوثي».

وأوضح أنه «الأجدر الآن بالحكومة، تفعيل منظومة الاستخبارات الميدانية، وتأمين العاصمة عدن والتحركات، عبر منظومة دفاعية متطورة كمنظومة الباتريوت، فطالما وصلت جماعة الحوثي بطائراتها المسيرة لمطار عدن، في أي لحظة ستكون قادرة على الوصول لقصر معاشيق مقر تواجد الحكومة»، مضيفًا: «ولا ننسى ترتيبات الأمن الداخلي للعاصمة، وهو جزءًا مهمًا أيضًا لمواجهة عمليات الاغتيالات المتوقعة».

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