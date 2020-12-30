6 مصابين في حادث تصادم بأسيوط

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم، اليوم الأربعاء، بين سيارة ميكروباص وأخري تمناية بطريق بني عدي الزراعي بمركز منفلوط بأسيوط.تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تضام سيارتين ووجود إصابات.وانتلقت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم في بحري مدخل بني عدي الطريق الزراعي مركز منفلوط، بين سيارة ميكروباص وتمناية، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط، ورفع أثار الحادث من الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.