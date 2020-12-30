زيادة المعدلات السكانية في كفر الشيخ بنسبة 18.7% في 2019

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا لمناقشة مؤشرات الوضع السكاني الحالي بمحافظة كفر الشيخ، مقارنة بالجمهورية لعام 2019م وعرض ملخص الخطة السكانية 20202021، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، وتبين أن معدلات الزيادة الطبيعية لعام 2019، 18.7%.وتابع محافظ كفر الشيخ الأنشطة التفصيلية للخطة السكانية وتضمن عدد من المحاور، محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومحور الشباب وصحة المراهقين، ومحور الإعلام والتواصل الاجتماعي، ومحور التعليم، ومحور تمكين المرأة ومحور السيدات والمخطط لحمايتهن.ووجه محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع على تكثيف القوافل الإعلامية إلى المناطق ذات المؤشرات السكانية الضعيفة، مشددًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خلال اللقاءات الإعلامية واجتماعات اللجان السكانية.