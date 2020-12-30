1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2315 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت «الكيلة»، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة، و10 حالات في قطاع غزة، وأخرى في القدس.وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أشارت إلى وجود 113 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.