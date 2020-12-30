رئيس البرلمان العربي يدين التفجيرات الإرهابية في مطار عدن

أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، التفجيرات الإرهابية "الجبانة" التي نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مطار عدن اليوم الأربعاء، والتي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، مشددًا على أن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة مرتكبيها ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن وقوع هذا الهجوم الإرهابي "الجبان" بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لبدء عملها بعد تشكيلها تنفيذًا لاتفاق الرياض، يكشف عن الأهداف الخبيثة لميليشيا الحوثي الانقلابية والنظام الإيراني الداعم لها في إفشال الإنجاز الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ومن قبله تنفيذ الشق الأمني والعسكري في اتفاق الرياض.وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن هذه التفجيرات الإرهابية الجبانة لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن بدء عملها ولن تنال من قدرتها على التصدي بكل حسم لميليشيا الحوثي الإنقلابية وإحباط كل مخططاتها الإرهابية الرامية لنشر الفوضى والتخريب وعدم الاستقرار في اليمن.ولفت إلى أن وقوع هذه الأعمال الإرهابية في اليوم الأول لوصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة "عدن" سيمثل دافعًا قويًا لها للمضي قدمًا في مواجهة كل التحديات أمامها، وفي مقدمتها التحدي الأمني ومواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية واستعادة الأمن والاستقرار الداخلي في اليمن.وثمَّن رئيس البرلمان العربي سرعة استجابة وتعامل قوات تحالف دعم الشرعية باليمن مع هذا الهجوم ونقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى مكان آمن وتوفير الحماية اللازمة لهم.وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للشعب اليمني الشقيق ولأسر الضحايا في شهداء هذه التفجيرات الإرهابية، متمنيًا الشفاء العاجل لكل المصابين، ومؤكدًا تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع الجمهورية اليمنية في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.