الأم وضعته وهربت.. العثور على رضيع داخل سيارة أجرة بكفر الشيخ

عثر ركاب خط «دقميرة - سيدي غازي» بمحافظة كفر الشيخ، على طفل رضيع عمر يوم، داخل أحد سيارات الأجرة التي تعمل على الخط، وقاموا على الفور بتسليمه لقسم أول شرطة كفر الشيخ، وحرروا المحضر رقم 1145 إداري.وأكد شهود العيان، ممن عثروا على الطفل، في بلاغهم، أنه كانت هناك سيدة تحمل رضيعًا وتركته في السيارة بحجة شراء بعض الأغراض، ولكنها ذهبت ولم تعد مرة أخرى، وهو ما دفع الركاب إلى إبلاغ الشرطة.