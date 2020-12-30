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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد لـ«الأئمة»: لا تهاون في إجراءات مواجهة كورونا بالمساجد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:57 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، لقاءا موسعا مع أئمة مساجد بورسعيد في إطار متابعة الإجراءات الخاصة بالحد من فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة.

وخلال اللقاء، شدد محافظ بورسعيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمساجد وعدم التهاون في اتخاذ كافة الترابير اللازمة للحد من الفيروس المستجد، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب مزيد من الوعي والالتزام بما يحقق الصحة والسلامة العامة لكافة المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة الالتزام بالتباعد بين جموع المصليين وتهوية المساجد بشكل مستمر، وتوعية المواطنين بارتداء الكمامات، لافتا إلى أنه بداية من الأحد المقبل سيتم تفعيل غرامة قدرها 50 جنيها على من لا يلتزم بارتداء الكمامات، كما شدد على كافة الأئمة بتوعية المصليين خلال خطبة الجمعة بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة العامة ومنع انتشار المرض، مؤكدا تقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة، في إطار مواجهة المرحلة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

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