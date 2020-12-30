«التموين» تستهدف تشغيل 7 آلاف فرع «جمعيتي» بنهاية 2021

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنها تستهدف تشغيل 7 آلاف فرع جديد لمشروع "جمعيتي" لشباب الخريجين خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة خلال العام المقبل، وتوقيع العقود بين الشركات الخمس التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، والتي تشمل شركات تجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية مع أصحاب المشروع.وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه سيتم وضع برنامج زمني لمعاينة باقي طلبات المرحلة الرابعة وفقا لمبادرة حياة كريمة، التي تستهدف أولا المراكز التي بها القرى الأكثر احتياجا.وأضاف مدير مشروع "جمعيتي" أن هذه الفروع تقوم بتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية وغير الغذائية، وفارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية.