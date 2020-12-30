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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الكمامات» للخداع.. سقوط عصابة «الشرطة المزيفة» بالإسماعيلية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:25 م
حبس
حبس
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تمكنت وحدة مباحث أبوصوير بالإسماعيلية، برئاسة الرائد أحمد جمال، من القبض على تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة وسرقو مواطن بمنزله بدائرة المركز.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلة، إخطارًا من العميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، يُفيد إبلاغ المجني عليه علي أحمد محمد، مقيم بدائرة مركز أبوصوير، بدخول 4 أشخاص بزي مدني لمنزله وأوهموه بأنهم مباحث، وسرقوه وفروا هاربين.

وقال المجني عليه: «كانوا متخفين في الكمامات وراكبين سيارة سوزوكي، وسألوني عن البطاقة الشخصية لي ولزوجتي، وفحصوها واكتشفت أنهم سرقوا 30 ألف جنيه من المنزل وتحصلوا على مفتاح السيارة وسرقوها».

وبتشكيل فريق بحث بإشراف العقيد محمد فيصل، رئيس فرع غرب، ومشاركة النقباء أشرف الصوالحي وعبدالرحمن مسلم وأحمد طلبة، تمكن رجال البحث الجنائي من تحديد هوية متهمين رئيسيين في ارتكاب الواقعة، وتحديد أماكن ترددهم خلال محاولتهم بيع سيارة ملاكي بنفس مواصفات السيارة المسروقة.

وتمكنت حملة مكبرة شارك فيها النقباء أحمد رضا ومصطفى حرب وأحمد عاطف، من ضبط المتهمين، «س.ع»، 40 سنة وشهرته «المنوفي»، عاطل، مقيم بعزبة أبوخروع بدائرة أبوصوير، و«ي.ص»، 37 سنة، عاطل، مقيم بعزبة العطارة، و«م.ا»، 22 سنة، عاطل، مقيم بتعاونيات المستقبل، و«م.ش»، 41 سنة، عاطل، مقيم المستقبل.

ونجح ضباط البحث الجنائي خلال 34 ساعة فقط من استعادة السيارة المسروقة ومبلغ 20 ألف جنيه من المبلغ الذي تم سرقته، وضبط السيارة التي ارتكبت بها واقعة السرقة، والمسروقات «مكنسة كهربائية وموتور مياه وكاسيت سيارة» والتحفظ على الكمامات وشال تم استخدامهم من قبل المتهمين للتخفي خلال ارتكاب الواقعة، وسلاح أبيض كان بحوزة أحد المتهمين لحظة القبض عليهم.

وحررت الشرطة المحاضر رقم 8701 جنح أبوصوير، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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