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سياسي

«طاقة تنسيقية الأحزاب» تتابع جهود الملف البيئي في الدقهلية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:53 م
طاقة تنسيقية الأحزاب
طاقة تنسيقية الأحزاب
محمد الشريف
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قامت لجنة الطاقة والبيئة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتنظيم زيارة إلى محافظة الدقهلية، أمس الثلاثاء، للاطلاع على مجهودات المحافظة في مجال البيئة، وكان في استقبال الوفد، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.

واطلع الوفد على عرض تقديمي، عرضه المحافظ، عن أبرز جهود المحافظة في مجال البيئة وإدارة المخلفات، كما اصطحب هيثم الشيخ، نائب المحافظ، الوفد في جولة ميدانية لمتابعة جهود المحافظة في إزالة المخلفات من منطقة سندوب، وعملية إنشاء أكبر مصنع إدارة وتدوير مخلفات بمصر، والذي من المتوقع أن يتم افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تم استعراض أبرز الملفات البيئة المتمثلة في مصنع سماد طلخا، والمدافن الصحية بالمحافظة، وصناديق القمامة الجديدة.

وضم الوفد كل من أحمد فتحي، أمين سر لجنة البيئة، وشريف الرفاعي وريهام الشبراوي، عضوي اللجنة بالتنسيقية، وتباحث الوفد كيفية تنظيم تعاون مستقبلي في مجال البيئة مع المحافظة، كما قام المحافظ ونائبه بتوجيه الدعوة إلى أعضاء الوفد، للمشاركة في افتتاح مصنع تدوير المخلفات بسندوب، المتوقع افتتاحه خلال يناير القادم.

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