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القبلة

«القصبي» يهنئ الرئيس والبابا تواضروس بالعام الجديد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:50 م
عبد الهادى القصبي
عبد الهادى القصبي
كتب: عمرو رشدي
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وجه الدكتور عبد الهادى القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع الشعب المصري بكافة أطيافه وفئاته بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد داعيا المولى عز وجل للرئيس بموفور الصحة والعافية في ظل حجم الإنجازات التي شهدتها مصر في الأعوام الماضية، وفي ظل عودة مصر الجديدة إلى الساحة العالمية بقوة.

كما وجه "القصبي" في بيان له منذ قليل، التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإلى جميع الأخوة الأقباط والمصريين كافة بالعام الميلادي الجديد، متمنيا أن يكون عام 2021 عام خير وبركة على مصر والمصريين.

ودعا "القصبي" المصريين إلى التكاتف والوحدة والالتزام بالاجراءات الاحترازية للوصول لمصرنا إلى بر السلامة، ومن أجل إعلاء مصلحة مصر العليا، مؤكدا أن الترابط والسمو بالأخلاق من أهم مقومات الدولة القوية لذلك يجب على الجميع إعلاء تلك القيم الروحية من أجل الوصول بالوطن إلى بر الأمان.

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