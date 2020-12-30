تجديد حبس عاطل ضبط بهيروين في الوايلي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين المخدر.كان قسم شرطة الوايلي قد تلقى معلومات تفيد بقيام المتهم بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وضبط المتهم أمام مسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة وبحوزته (80 جرامًا من مخدر الهيروين ومبلغ مالى، وهاتف محمول).بمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.