حبس لواء شرطة مزيف وعاطل سرقا المواطنين في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهما في انتحال صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات المواطنين.كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بأنه حال سيره بأحد الشوارع، اعترضت طريقه سيارة لم يتمكن من التقاط أرقامها، يستقلها شخصان وادعيا أنهما رجلا شرطة واستوليا منه على حقيبة يد بداخلها (هاتفا محمول، ومبلغ مالى 700 دولار)، ولاذا بالفرار.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما "مستأجرة" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما لدى عميلهما.كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة حيث أقرا باستبدالهما المبلغ المالى المستولى عليه للعملة المحلية وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهما بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.