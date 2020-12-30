رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس لواء شرطة مزيف وعاطل سرقا المواطنين في مدينة نصر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:24 م
حبس
حبس
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهما في انتحال صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات المواطنين.

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بأنه حال سيره بأحد الشوارع، اعترضت طريقه سيارة لم يتمكن من التقاط أرقامها، يستقلها شخصان وادعيا أنهما رجلا شرطة واستوليا منه على حقيبة يد بداخلها (هاتفا محمول، ومبلغ مالى 700 دولار)، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما "مستأجرة" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما لدى عميلهما.

كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة حيث أقرا باستبدالهما المبلغ المالى المستولى عليه للعملة المحلية وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهما بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز ينضم لـ«راديو النيل».. برنامج إذاعي قريبًا

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

image description

توافد أعضاء هيئة التدريس على كلية طب دمياط

image description

قائد القوات متعددة الجنسيات الأسبق يشارك في ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

لقاءات أدبية وورش فنية لذوى القدرات بثقافة المنيا

«إيقاع الحدث في العدودة المصرية».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصور الثقافة تستعد لإطلاق مبادرة «صنايعية مصر» في الإسماعيلية

برامج تدريبية لموظفي قصور الثقافة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية