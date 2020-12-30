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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مجمع كشوك عميرة الأزهري بـ 30 مليون جنيه (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:48 م
محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح مجمع كشوك عميرة الأزهري
ياسمين شعيب
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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مشروع إحلال وتجديد مجمع كشوك عميرة الأزهري بالكيلو 62 بمدينة مرسى مطروح لخدمة أهالى تلك المنطقة بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والنائب جمال الشورى والشيخ عبد العظيم سالم مدير منطقة مطروح الأزهرية والعمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بمطروح وأهالي قرية كشوك عميرة.

واشار مدير منطقة مطروح الأزهرية إلى أن المجمع مقام على مساحة 8100 م2 يضم المجمع مبنيين الأول معهد أبتدائى وإعدادي وثانوى للفتيات والآخر معهد إعدادي وثانوى للبنين مشيرا إلى أن كل مبنى يضم 3 أدوار.

وخلال الافتتاح قدم محافظ مطروح، التهنئة لأهالى المنطقة على إقامة الصرح التعليمى الجديد، والشكر إلى الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر على متابعته لتطوير منظومة التعليم الأزهري بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ مطروح دعم المحافظة الكامل لقطاع التعليم، باعتباره من أهم القطاعات التى تبنى عليها كافة القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى، مشيدا بالمستوى المتميز للمجمع واعتزازه بالأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء ودورهم المتميز فى نشر رسالة الإسلام الوسطى، بالاهتمام بوسطية الخطاب الدينى المعتدل والمستنير، من خلال المعاهد الأزهرية وتعليم جيل جديد قادر على الحوار، وقيادة خطاب ديني واعٍ.

وتفقد محافظ مطروح منشأت المعهد من فصول ومعامل، مشيدا بأعمال وجودة التنفيذ التى قامت بها شركة الإنتاج الحربى ومتابعة استكمال الصرح التعليمى بالفرش والأجهزة والعمل على مواكبة أحدث الأجهزة والتكنولوجيا التعليمية الحديثة بما يواكب خطوات تطوير التعليم في مصر.

ووجه اهالي كشوك عميرة الشكر لمحافظة مطروح ومشيخة الأزهر على ما توليه من اهتمام وسرعة إعادة إنشاء المجمع الأزهرى، والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بقطاع التعليم على مستوى الجمهورية.

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