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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ابن عم أردوغان: الاتهامات الأمريكية تكشف الغسيل القذر للسلطات التركية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:48 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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كشف نجل عم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والصحفي الشهير، جنكيز أردوغان، أن اتهام أمريكا لرجل الأعمال المقرب من الرئيس التركي، سيزجين باران كوركماز، بالاحتيال على الحكومة الأمريكية سيكشف الغسيل القذر للنظام الحاكم في تركيا.

واعتقلت السلطات التركية كوركماز، بعد اتهام واشنطن له بالاحتيال عليها في 500 مليون الدولار، وتحويلها إلى تركيا، وضبطت العديد من الأصول التي تعود ملكيتها لشركات أدوية وتكنولوجيا واستثمار وطاقة واتصالات، علاوة على تورط بعض تلك الشركات في دعاوى قضائية في أمريكا.

وأوضح ابن عم أردوغان، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن القضية ستفتح الصندوق الأسود للعديد من قضايا الفساد، وكشف غسيل الإعلام التركي الذي وصفه بالقذر.

وتابع أن العملية لن تفضح رجال الأعمال الفاسدين فقط، بل أيضا ستفضح الصحفيين والإعلاميين المنافقين الذين يقضون عطلاتهم في بودروم بالمجان، وكذلك يتم ملء جيوبهم، على حد قوله.

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