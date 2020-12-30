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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء بريطانيون: يمكن لمن يعانون من حساسية غذائية أو دوائية تلقي لقاح كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:46 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال خبراء إن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه أغذية أو أدوية أخرى سوف يُسمح لهم بالحصول على لقاح أكسفوردأسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وقال البروفيسور منير بير محمد، رئيس فريق خبراء لجنة الأدوية البشرية المعني بلقاحات كورونا: "لقد توصلنا إلى التوصية بأن الأشخاص الذين لديهم تاريخ معروف للتفاعل مع أي مكونات معينة من اللقاح يجب ألا يحصلوا عليه (لقاح أكسفوردأسترا زينيكا)، ولكن الأشخاص الذين يعانون من حساسية
تجاه أدوية أخرى أو أطعمة يمكن أن يحصلوا عليه".

كما أعلنت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أنها غيرت نصائحها السابقة بشأن الحساسية للأشخاص الذين يتلقون لقاح فايزربيونتك.

وبعد حالتين تعرض فيهما اثنان من العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لرد فعل تحسسي عندما تلقيا جرعة من لقاج فايزربيونتك، قالت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية يجب ألا يتلقوه.

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