المفتي الأسبق: التهاون في إجراءات مواجهة كورونا حرام شرعًا

قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرام شرعًا.وأضاف واصل، الأربعاء، أن أي حيلة تؤدي إلى ضرر هي غير مشروع، مشيرًا إلى أنه إذا ترتب على التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفاة شخص أو الإصابة بمكروه، فهذا بمثابة قتل النفس.وأشار المفتي الأسبق إلى أن تهاون الشخص في تطبيق الإجراءات الاحترازية بما يؤدي إلى إصابته ونقل العدوى للغير ووفاته، يعد نوعًا من القتل عن طريق الخطأ.