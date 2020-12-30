محافظ الشرقية فى جولة لتفقد أعمال الرصف بمنيا القمح

توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمدينة منيا القمح للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال الرصف والازدواج الجارية بالطريق الدائري بمنيا القمح "المرحلة الأولى" التي تبدأ من أول طريق بنها منيا القمح وصولا لمدخل المدينة بطول 2.7 كم وبعرض 10 أمتار لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنيه، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وذلك أثناء تنفيذ الأعمال حفاظًا على صحة وسلامة العاملين.كما حرص المحافظ على تفقد استكمال الطريق الدائري(المرحلة الثانية) بطول 2.250 كم التي تبدأ من شارع وجيه على حتى تقاطع المصرف الفرعي بمنيا القمح، ليمثل بذلك محورًا مروريًا جديدًا للقادمين من منيا القمح والمتجهين لمدينة الزقازيق.أضاف محافظ الشرقية أن الطريق الدائري يسهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة، حيث يربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق، ومنيا القمح وبنها ويعمل على توفير الوقت والجهد على المسافرين من وإلى المحافظة، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة لفك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية.كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة منيا القمح تفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع (الحرية– سعد زغلول– وجيه على– المدرسة الثانوية) بأطوال 6 كم وبتكلفة مبدئية 22 مليون جنيه.أوضح المحافظ أن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل رفع الجزيرة الوسطى وتكسير للأسفلت القديم ووضع طبقات أساس جديدة وإنشاء جزيرة أخرى بشكل جمالي وزرع أعمدة الإنارة وإزالة التندات والأرصفة المتعدية على حرم الطريق، وذلك تنفيذًا لخطة التطوير والتجميل التي تقوم بها المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.شدد المحافظ على رئيس المدينة بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ لدخول هذه المشروعات الخدمة وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.وخلال تفقده بشوارع المدينة لاحظ المحافظ استكمال أعمال بناء لمبني تحت الإنشاء ليوجه المحافظ رئيس المدينة بمراجعة التراخيص الممنوحة للمبني والتأكد من مراعاة الإشتراطات البنائية الجديدة.رافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق ومحمود المرسي رئيس مركز ومدينة القمح.