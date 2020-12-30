رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

دفاع متهمي «قتل فتاة المعادي»: «ننتظر الحيثيات للطعن على الإعدام»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:46 م
مريم
مريم
عادل عبد العال
طباعة
قال دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «قتل فتاة المعادي»، عقب صدور الحكم بإعدامهم
أن أمامهم فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وذلك خلال 60 يومًا عقب صدور حيثيات الحكم.

وأضافوا أن مذكرة الطعن ستتضمن العديد من الأسباب، منها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب.

كانت قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بإعدام المتهمين الأول والثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قتل فتاة المعادي»، وبراءة المتهم الثالث محمد عبدالعزيز محمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف، وأشرف عبدالوهاب كمال الدين العشماوي، وأيمن عبدالرازق محمد، بأمانة سر سعيد عبدالستار، ومحمود عبدالرشيد.

وكانت النيابة قد وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها «مريم» عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر، بعد أن اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.

وأضاف قرار الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

كما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

وكانت الأدلة التي أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

البورصة تواصل الصعود لليوم الثالث.. والسوقى يربح 8.3 مليار جنيه

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

image description

توافد أعضاء هيئة التدريس على كلية طب دمياط

image description

قائد القوات متعددة الجنسيات الأسبق يشارك في ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

لقاءات أدبية وورش فنية لذوى القدرات بثقافة المنيا

«إيقاع الحدث في العدودة المصرية».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصور الثقافة تستعد لإطلاق مبادرة «صنايعية مصر» في الإسماعيلية

برامج تدريبية لموظفي قصور الثقافة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية