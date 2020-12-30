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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بطرح أعمال تنمية 68 قرية و321 نجعا بإدفو وكوم أمبو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:45 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والقرى المستهدفة، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام ومدير الجهات التنفيذية لبحث ومتابعة آليات وأساليب تنفيذ هذا البرنامج الرئاسى داخل قرى مركزى إدفو وكوم أمبو بإجمالى 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى و62 منطقة سكنية تضم 893،5 ألف نسمة بما يمثل ثلثى سكان المحافظة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء العمل في البرنامج الرئاسى الجديد للتطوير الشامل لـ 1500 قرية على مستوى 22 محافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية، على المتابعة الدقيقة لتحقيق أقصى استفادة من هذا البرنامج الرئاسى والذى يعتبر بمثابة حلم ونقلة نوعية تستهدف تغيير وجه الحياه والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى والتجمعات الريفية والذى يمثل معظم سكان الجمهورية، موضحًا بأن البرنامج الرئاسى يتضمن ضخ أستثمارات هائلة لتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتحقق وتلبى أولويات التنمية والخدمات من وجهة نظر المواطن وتشمل رفع كفاءة وإدخال شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والطرق والإنارة العامة والإسعاف ورفع المخلفات وتحسين البيئة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والشبابية، ومشروعات التمكين الإقتصادى لخلق فرص عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

ووجه المحافظ بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للأسرع فى إنهاء عمليات الطرح والإسناد وغيرها من الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وإنجازها في أقرب وقت والذى يتوازى مع مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة ومشروعات الوزرات والهيئات الأخرى، مشيرًا إلى أن ذلك يتزامن أيضًا مع تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة التى تشمل مرحلتين بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280،7 مليون جنيه حيث جارى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروع بإستثمارات 82.7 مليون، وجار طرح مشروعات المرحلة الثانية بإجمالى 53 مشروعا وباعتمادات 198 مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ مبادرة " التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء  عن كاهل الغير قادرين الفئات الأكثر إحتياجًا بتكفل مخالفات البناء لهم.

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