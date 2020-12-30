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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مبالغ طائلة.. تعرف على فاتورة التدخين خلال عام

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:43 م
التدخين
التدخين
سلمى بدر
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يعتبر الإقلاع عن التدخين من الأمور الصعبة التي يواجهها المدخنين، بسبب الإدمان، فهو لا يؤذي الصحة، بل يهدر أموالا طائلة تصل إلى آلاف الجنيهات خلال العام.

يصرف الشخص مبلغا كبير قد يكفي لشراء تذكرة طائرة، أو للقيام بأي شيء مفيد، يدفع رسوم أعلى للتأمين على الصحة وعلى الحياة لأنه أكثر عرضة لزيادة التكاليف الطبية طوال حياته، وبسبب زيادة نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة عند المدخن مقارنة بغيره.

وتقدم "الدستور" حساب لمتوسط المبلغ الذى تنفقه طوال العام.

- تدخين علبة سجائر في اليوم:
إذا كان ثمن علبة السجائر: 30 جنيه.
وعدد السجائر في العلبة: 20 سيجارة.
والشخص يدخن منذ 10 اعوام.
فبذلك يصرف في الاسبوع: 210 جنيه
وفي الشهر: 900 جنيه
وفي السنة: 10905 جنيه
وفي الـ 10 سنوات: 109500 جنيه

- عند تدخين علبتين في اليوم:

ثمن العلبة الواحدة: 42 جنيه.
والشخص يدخن منذ 10 اعوام.
فبذلك يصرف في الأسبوع: 588 جنيه.
وفي الشهر: 2520 جنيه.
وفي السنة: 30660 جنيه.
وفي الـ 10 سنوات: 306600 جنيه.

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