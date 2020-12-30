حبس نصابين «العملات الذهبية الفرعونية» بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالنصب على المواطنين بقطع ذهب على أنها فرعونية.وتمكنت مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بكمين شبرا العلوي- دائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط كل من "ر. م"، 30 سنة، عامل، "ا. ف"، 23 سنة، سائق، "م. م"، 27 سنة، عامل، "ا. ع"، 27 سنة، عامل، أثناء استقلالهم سيارة وبحوزتهم 4 قطع ذهبية ذات أشكال فرعونية.وبمناقشتهم عما أسفر عنه الضبط، أقروا بشرائهم المضبوطات من منطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين، بالاشتراك مع آخر "ر. م" من خلال قيام الأخير بإجراء اتصالات هاتفية وإرسال رسائل نصية عشوائية لضحاياهم، وإيهامهم بأثرية تلك القطع المضبوطة بحوزتهم واستبدالها بأخرى نحاسية أثناء إتمام عملية الشراء.تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، التى أمرت بحبس المهتمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.