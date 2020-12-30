مجلس البطاركة الكاثوليك يجتمع لدراسة بعض شئون الكنيسة المحلية

اجتمع مجلس البطاركة والأساقفه الكاثوليك بمصر، اليوم الأربعاء، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس، ولفيف من المطارنة اللذين يمثلون كل الطوائف الكاثوليكيه وإيبارشياتها.وتناول الاجتماع أهم التطورات التي تخص الكنيسة المحلية في الأوضاع الراهنة.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، وتستعد حاليًا للاحتفال برأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإنجيلية برئاسة القس أندريه زكي، بعيد الميلاد، في السابع من يناير المقبل.