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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود لليوم الثالث.. والسوقى يربح 8.3 مليار جنيه

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:14 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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واصلت مؤشرات البورصة الصعود في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي، بدعم من عمليات شراء مؤسسية على غلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 8.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 650.4 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق «إي جى إكس 30» بنسبة 1.22%، بما يعادل 130 نقطة، ليغلق عند مستوى 19867 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70» متساوي الأوزان بنسبة 2.33%، بما يعادل 48 نقطة، ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه المؤشر الأوسع نطاقًا «إي جي إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 2.29%، بما يعادل 69 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 3087 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك بتداول نحو 490 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 47.8 ألف صفقة شراء وبيع.

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