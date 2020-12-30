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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سويسرا تبقي إجراءات العزل البسيطة رغم تفشي سلالتي كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:36 م
سويسرا
سويسرا
وكالات
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قررت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء عدم تشديد الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد على الرغم من رصد سلالتين، أسرع انتشارا، من الفيروس في البلاد.

وبدأت سويسرا إجراءات العزل البسيطة في منتصف ديسمبر كانون الأول عندما أمرت الحكومة بإغلاق المطاعم والمراكز الرياضية ومراكز الترفيه لمدة شهر وحثت الناس على البقاء في المنازل.

لكنها لم تصل إلى حد إغلاق منتجعات التزلج والمتاجر غير الضرورية.

وسجلت سويسرا أكثر من 440 ألف إصابة، أي ما يمثل نسبة خمسة بالمئة من سكانها، ونحو سبعة آلاف وفاة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة.

وقال خبراء أمس الثلاثاء إن معدل الوفيات بالفيروس في سويسرا من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

وجرى توثيق سبع حالات إصابة بسلالتين جديدتين للفيروس ظهرتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا ويقول مسؤولون من وزارة الصحة إنهم يتوقعون المزيد من حالات الإصابة بالسلالتين الأسرع انتشارا.

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