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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة ملكة السلام تستقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:36 م
الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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استبقلت بحضور الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، كنيسة ملكة السلام بالفكرية بإيبارشية أبو قرقاص، اليوم الأربعاء، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.

جاء ذلك بمشاركة الأب جرجس بشرى، راعي الكنيسة، والأب يوحنا مرقص من الرهبنة الكرمل، ولفيف من الآباء الكهنة، وراهبات الراعي الصالح والشمامسة، وشعب الرعية.

يذكر أن الأنبا بشارة، افتتح اليوم الأول من الرياضة الروحية، التي تقيمها الكنيسة تحت عنوان «أقوم وأرجع إلى أبي».

واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، وتستعد حاليا للاحتفال برأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإنجيلية برئاسة القس أندريه زكي، بالعيد في السابع من يناير المقبل.

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