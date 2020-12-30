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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طهران تتهم شركة بريطانية بالتورط في اغتيال قاسم سليماني

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:34 م
المدعي العام في طهران،
المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر
منار أحمد
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كشف المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، اليوم الاربعاء، عن اتهامه لشركة جاز البريطانية، المسؤولة عن أمن الطيران في مطار بغداد بالتورط في اغتيال قاسم سليماني.

فيما أشار إلى تسلم طهران نتيجة التمثيل القضائي الخاصة بالتحقيقات في واقعة الاغتيال من العراق، وفق لقناة العربية الاخبارية.

وقال المدعي العام خلال جلسة متابعة قانونية وقضائية لملف اغتيال سليماني والوفد المرافق له والتي عقدت اليوم بحضور رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، ومسؤولي الأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية والاستخباراتية والسياسية، إن الشركة البريطانية زودت الجيش الأمريكي في العراق بموعد وصول الطائرة، التي كانت تقل قاسم سليماني.

إلى ذلك أفاد المدعي العام أن التحقيقات تشير إلى تورط ألمانيا في عملية اغتيال سليماني.

وأوضح أن قاعدة القوات الجوية الأمريكية في ألمانيا مسؤولة عن توجيه الطائرة، التي استهدفت موكب سليماني وتقديم معلومات وبيانات الطيران للقوات الأمريكية.

وأكد المدعي العام أن السلطات الإيرانية تعمل على ملاحقة الشركة البريطانية المسؤولة عن أمن مطار بغداد.

وأضاف: "تم التعرف على هوية 45 شخصية أمريكية مسؤولة عن اغتيال سليماني وقدمنا أمر استدعائها إلى الشرطة الدولية الإنتربول".

وأشار إلى أن إيران "منحت 6 دول هي العراق وسوريا وقطر والكويت ولبنان والأردن، تمثيلا قضائيا للتحقيق في اغتيال سليماني، وتسلمنا مؤخرًا نتيجة التمثيل القضائي من العراق".

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