مفاجأة جديدة فى مذبحة شبرا الخيمة بالقليوبية

فجر المتهم بذبح شقيقته وطفلها بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مفاجأة، حيث اعترف المتهم بقتله وذبحه طفلا آخر نجل شقيقته وإلقائه فى نهر النيل، بالإضافة إلى قتل شقيقته ونجلها، حيث وضعه في جوال وألقى بجثته بترعة الإسماعيلية بمدينة شبرا الخيمة.وأضاف المتهم، خلال التحقيقات: "أنا ضحيت بنفسى علشان أغسل شرف العيلة"، موضحا أنها تزوجت مرتين وانفصلت، وأن الجيران خاضوا فى سيرتها بسبب سوء سلوكها فلم يستطع تحمل ذلك؛ ما دفعه لقتلها.وتابع المتهم في اعترافاته، أنه ارتكب الجريمة لسوء سلوك المجني عليها، وأنه انتظر حتى غادر شقيقه وخنق المجني عليها حتى فقدت الوعي، ثم ذبحها هي وطفليها ووضع إحدى الجثث 4 سنوات والأداة المستخدمة داخل حقيبة واستقل "توك توك" خاصا بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية، وألقى الحقيبة وبداخلها جثة الطفل والأداة المستخدمة من أعلى كوبرى سرياقوس، مضيفا بإلقائه جثة نجل شقيقته الآخر بالترعة لإيهام جهات التحقيق بأنها واقعة خطف.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها 5 أعوام، مقتولين في شقتهما بمحطة هاميس دائرة القسم.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وجرت معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ على الجثث، وتبين أنهما لـ"تيسير. ج" 26 عاما "مطلقة"، ربة منزل، وابنها "مازن"، يعيشان بمفردهما في شقة بمنزل العائلة الذي يقطن فيه شقيقاها.وتبين أن مرتكب الواقعة شقيقها "محمد. ج" 21 عاما، سائق "توك توك"، مقيم بنفس المنزل، وأن المجني عليها سبق وتزوجت مرتين، وأنجبت الطفل "مازن. م. ب" 5 أعوام، وجرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضه على النيابة.