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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جادو: سرعة الاستجابة للعالقين تؤكد عمق الدولة المصرية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:32 م
الدكتورة جيهان جادو
الدكتورة جيهان جادو
وفاء علي
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قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، إن أزمة العالقين ليست سهلة على الإطلاق وهو ملف صعب للغاية، لكن سرعة الاستجابة لحل تلك المشكلة يبين عمق الدولة المصرية في حل قضايا المصريين بالخارج والاهتمام بهم.

وأضافت "جادو"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن ملف العالقين هو الأصعب في مهام وزارة الهجره التي لم تدخر جهدا في حل أزمة العالقين سواء في الموجة الأولى أو الثانية من وباء كورونا.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بذلت قصارى جهدها للتواصل مع كل مصري بالخارج من أجل توفير الرعاية الكاملة من خلال وزارة الهجرة، وأيضا تهتم بكل قضايا المصريين بالخارج على المستوى الإنساني، لافتة إلى أن هذه الأزمة كبيرة للغاية وتحتاج منا جميعا الوقوف بجانب بعضا البعض لمساعدتهم.

وأكدت أن علينا المشاركة في مبادرة "خلينا سند" لبعض التي أعدتها وزارة الهجرة للتعاون معا لحل أزمة العالقين لأنه واجب علينا جميعا أن نساند بعضنا في هذه الأزمة الكبيرة حتى يكون لنا دور وطني حقيقي تجاه مصر وتجاه الإنسانية، مؤكدة أهمية الوقوف جنبا إلى جنب مع مصرنا الحبيبة التي تهتم وترعى مصالح أبنائها في الخارج.

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