مصابو الحساسية.. كيف تتجنب آثار الكمامة على الجلد؟

فرضت جائحة كورونا ارتداء الكمامة وقتا طويلا، لتقليل خطر الإصابة بالفيروس، لكنها تسبب بعض المشكلات الجلدية، كالتهيج، الاحمرار الشديد، وتشكل خطورة على مرضى الحساسية.وترصد"الدستور" طرق حماية الوجه من خطر الكمامة.- ينصح دائمًا بعدم وضع المكياج خلال ارتفاع الحرارة لتجنب احتكاك البشرة بالكمامة قدر المستطاع، الأمر الذي ينتج عنه ظهور حب الشباب أو البثور.- ضرورة غسل الوجه جيدا بعد الانتهاء من استعمال الكمامات.- تطهير البشرة بغسول لطيف ومضاد للميكروبات، يحتوي على مكونات فعالة مثل حمض الساليسيليك أو مستخلص شجرة الشاى.-استخدام مكونات طبيعية مضادة للبكتيريا.- تنفيذ روتين مناسب للعناية الليلية بالبشرة، علاج بشرتك بشكل صحيح كل مساء أمر مهم للغاية.- تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على الفازلين.-عند غسل الوجه مراعاة استخدام الماء الفاتر، والابتعاد عن الساخن، التي تتسبب في زيادة حدة تهيج الجلد.