حبس عاطل متهم بحيازة حشيش في مصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كيلو حشيش، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة مفادها أن "إ. أ. ع" 26 سنة، عاطل، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من المنطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، وسلاح ناري فرد خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي 3300 جنيه، وهاتف محمول.وبمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.