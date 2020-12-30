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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أحزاب جزائرية ترحب بعودة الرئيس الجزائري من رحلة علاج بألمانيا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:44 م
عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون
ا ش أ
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أعربت أحزاب سياسية جزائرية عن ارتياحها لعودة الرئيس عبدالمجيد تبون إلى البلاد بعد رحلة علاجية بألمانيا استمرت نحو الشهرين للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال أبوالفضل بعجي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الأكثر تمثيلًا بالبرلمان، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "الحمد لله على عودة رئيس الجمهورية سالمًا معافى.. الحمد لله على شفائه من سقمه.. وعودته إلى أحضان شعبه ووطنه.. اللهم احفظ الجزائر وشعبها وجيشها".

وفي تغريدة على حسابه بنفس الموقع، قال الطيب زيتوني الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكثر الأحزاب تمثيلا بالبرلمان): "إن إطلالة السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية إثر عودته إلى أرض الوطن سالمًا معافى بعد فترة العلاج تحفزنا أكثر فأكثر لوضع اليد في اليد مع السيد الرئيس، الذي نتمنى له موفور الصحة والعافية، من أجل المساهمة في بناء جزائر مستقرة ومزدهرة".

وقال رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، الذي حل ثانيًا في انتخابات الرئاسة التي فاز بها تبون: "بعودة رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون إلى أرض الوطن نحمد الله على السلامة ونتمنى له دوام العافية، ونسجل بارتياح حالة الاطمئنان العام التي نتمنى أن تكون انطلاقة جديدة لاستكمال مسار الجزائريين نحو الجزائر الجديدة".

وأعرب حزب تجمع أمل الجزائر على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عن ارتياحه الكبير واطمئنانه العميق لعودة الرئيس تبون إلى الجزائر، راجيًا من الله أن يتمم عليه الشفاء والعافية، وأن يمن عليه موفور الصحة والسعادة الدائمة والعمر المديد لاستكمال مسيرة البناء التي بدأها خدمة للجزائر وشعبها".

وفي بيان لها أكد حزب حركة النهضة أنه تابع باهتمام بالغ الوضع الصحي للرئيس تبون طيلة سفره لتلقي العلاج بألمانيا إلى حين عودته أمس إلى الجزائر، راجيًا له من الله موفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد في أداء مهامه بما يخدم الوطن ويرفع الغبن عن الشعب الجزائري".

كما أعرب عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، في تدوينة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عن سعادته بعودة الرئيس تبون إلى الوطن سالمًا معافى، سائلًا له الله التوفيق والسداد وإعانته في جميع مساعيه الرامية إلى خدمة الشعب والوطن".

وبدوره، أعرب حزب التحالف الوطني الجمهوري عن سعادته وارتياحه بعودة الرئيس تبون، متمنيًا له دوام الصحة والعافية والشفاء العاجل لجميع المرضى والرحمة والمغفرة لجميع ضحايا وباء كورونا.

كما أعربت حركة الوفاق الوطني في بيان لها عن سعادتها العميقة بعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن سالمًا معافى، متمنية له دوام الصحة والعافية، ومعتبرة في نفس الوقت أن هذه العودة ستكون انطلاقة واعدة لعديد البرامج المفتوحة ضمن برنامج الرئيس تبون لتحسين وضعية المواطنين ودعم الاصلاحات التي بدأت على درب الجزائر الجديدة".

وكان الرئيس تبون قد عاد إلى الجزائر الليلة الماضية، بعد رحلة علاجية بألمانيا منذ 28 أكتوبر الماضي للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا.

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